10 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe kafilesi Erzurum'da

Fenerbahçe kafilesi Erzurum'da
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

'in 18. haftasında ile karşılaşacak , mücadele için 'a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla saat 17.00'de 'a ulaşan sarı lacivertli kafile, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece Erzincan Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Atilla Sönmez tarafından karşılandı. Kafile sonrasında Palandöken'deki kalacağı otele doğru yola çıktı ve kampa girdi.

Fenerbahçe kafilesi Erzurum'da kafilesi Erzurum'da

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