15 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko 100-74 Panathinaikos (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fenerbahçe Beko durdurulamıyor!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 Giriş Tarihi: 15.01.2021

THY 'in () 20. haftasında temsilcimiz sahasında ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 100-74 kazandı.

'nin () 20. haftasında , 'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 100-74 kazandı ve üst üste 5. galibiyetini aldı.

İki ekip arasında oynanan ilk maçı Panathinaikos 82-68 kazanmıştı.

İlk çeyrek: Fenerbahçe Beko 31-12 Panathinaikos

İkinci çeyrek: Fenerbahçe Beko 48-34 Panathinaikos

Üçüncü çeyrek: Fenerbahçe Beko 74-55 Panathinaikos

F.Bahçe Szalai'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme şartları haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den bir bomba daha! Genç yetenek de geliyor F.Bahçe'den bir bomba daha! Genç yetenek de geliyor
F.Bahçe Szalai'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme şartları F.Bahçe Szalai'yi resmen açıkladı! İşte sözleşme şartları
F.Bahçe'de borçlar TL'ye çevrildi! F.Bahçe'de borçlar TL'ye çevrildi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör