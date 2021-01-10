Fenerbahçe'de Erol Bulut'un liderlik hesabı! Devre arasına kadar...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, devre arasına kadar çıkacakları BB Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor ve Kayserispor maçlarından 4'te 4 ile ayrılmaları durumunda devreyi lider kapatacaklarını düşünüyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
3'te 3 yapan ve zirveye her geçen gün biraz daha yaklaşan Fenerbahçe, ligin ilk yarısını lider bitirmeyi hedefliyor. Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler'de teknik direktör Erol Bulut, liderlik için ise en çok fikstür avantajına güveniyor. İlk yarının kalan 4 haftasında sırasıyla BB. Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor ve Kayserispor ile karşılaşacak olan Fener, bu maçlardan 12 puan çıkarmayı hedefliyor. 3 maçlık serisini önümüzdeki 4 haftayı da fire vermeden geçerek seriyi 7 maça çıkarmak isteyen Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut, Beşiktaş'ı devre sonuna kadar geçerek zirveye çıkacaklarına inanıyor.
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