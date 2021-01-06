06 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Osayi bombası! Prensip anlaşmasına varıldı

F.Bahçe'ye süper kanat! Prensip anlaşmasına varıldı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

Devre arasında kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, QPR'de forma giyen Osayi Samuel ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri

Ara transfer döneminin dün resmen başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'de hareketli saatler var… Takviye yapılacak bölgelerin başında gelen kanat için uzun süredir çalışmada bulunan sarılacivertliler, İngiltere takımlarından Queens Park Rangers forması giyen Osayi Samuel'le imza aşamasına geldi. İskoçya'da yayın yapan Daily Record'da da yer alan haberde kısa süre içinde anlaşma sağlanabileceği belirtildi. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ifade edildi.

HIZLI VE TEKNİK

Her iki kanatta da görev yapan Osayi, hızı ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor. Kolay adam geçen ve hızlı hücumlarla kilit rol oynayan yıldız futbolcunun savunmaya katkısı ise beklentilerin altında kalıyor.

Bu sezon QPR formasıyla 20 lig maçına çıkan Osayi, bu karşılaşmalarda 6 gole direkt katkı sağladı. 3 kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu, 3 de asist yaptı. (Fotomaç)

Fenerbahçe Samuel Osayi ile prensipte anlaştı

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