Fenerbahçe'den Osayi bombası! Prensip anlaşmasına varıldı
Devre arasında kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, QPR'de forma giyen Osayi Samuel ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri
Ara transfer döneminin dün resmen başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'de hareketli saatler var… Takviye yapılacak bölgelerin başında gelen kanat için uzun süredir çalışmada bulunan sarılacivertliler, İngiltere Championship takımlarından Queens Park Rangers forması giyen Osayi Samuel'le imza aşamasına geldi. İskoçya'da yayın yapan Daily Record'da da yer alan haberde kısa süre içinde anlaşma sağlanabileceği belirtildi. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ifade edildi.
HIZLI VE TEKNİK
Her iki kanatta da görev yapan Osayi, hızı ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor. Kolay adam geçen ve hızlı hücumlarla kilit rol oynayan yıldız futbolcunun savunmaya katkısı ise beklentilerin altında kalıyor.
Bu sezon QPR formasıyla 20 lig maçına çıkan Osayi, bu karşılaşmalarda 6 gole direkt katkı sağladı. 3 kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu, 3 de asist yaptı. (Fotomaç)
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