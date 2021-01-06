Fenerbahçe Alanyaspor'a karşı zorlanıyor!

Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, rakibine karşı çıktığı son 4 maçta 4 puan toplayabildi. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Süper Lig'in 17. haftasında sezonun flaş takımı Alanyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, rakibine karşı son 2 sezonda 4 puan aldı. Güney ekibiyle bu süreçte oynadığı 4 lig maçının birinden galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bir beraberlik, 2 de yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 4 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 5 gol gördü.

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