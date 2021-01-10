10 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

CSKA Moskova Ozan Tufan için devreye girdi

O takım da Ozan için devrede!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Ozan Tufan'a, 2 kulübü talip olmuştu. 25 yaşındaki oyuncu için son olarak CSKA da devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Ozan Tufan için Rusya'dan devreye giren takımın CSKA Moskova olduğu belirlendi. Ancak Ozan'ın ilk tercihi . Crystale Palace yarışta bir adım önde. İngilizler'in bonservis teklifi 10 milyon euro. Almanya ve İtalya'dan da Ozan'a ilgi var. Yönetimin bonservis beklentisi ise en az 15 milyon euro. Bu rakama yakın bir teklif gelirse Ozan'ın gitmesine izin verilecek. (Fotomaç)

Bulut takımdan memnun! haberin devamı

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