09 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sevilla'dan...

Fenerbahçe devre arasında da transfer bombalarını peş peşe patlatacak. Sarı lacivertliler transferde gözde konumundaki Mesut Özil'in ardından, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'dan da bir bomba patlatmayı planlıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sevilla'dan...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 Giriş Tarihi: 09.01.2021

'de son haftalarda topladığı puanlarla, zirve yarışında hata yapmayan için ocak ayı transfer dönemi hareketli geçiyor.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sevilla'dan...

Sarı-lacivertli takımın 1 numaralı gündem maddesi ise . Türk asıllı Alman futbolcuda her konuda anlaşma sağlandığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sevilla'dan...

, transferiyle de durmayacak. Sarı-lacivertli takım, belirlediği diğer oyuncular için de hamlelerini yapıyor.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sevilla'dan...

basınından Tuttomercato, 'nin ekibi 'da forma giyen orta saha oyuncusu 'le ilgilendiğini yazdı.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sevilla'dan...

Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek için ilk girişimlerin yapıldığı ve temas kurulduğu bildirildi.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sevilla'dan...

31 yaşındaki Arjantinli futbolcu, kariyerine ülkesinin takımlarından 'da başlamıştı. Daha sonra 'ya transfer olan , 2016'da ise forması giydi.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sevilla'dan...

Bu sezon toplam 12 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcu, 1.87 boyunda ve sol ayaklı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'yi Gustavo endişesi sardı! Sürpriz talip... Fenerbahçe'yi Gustavo endişesi sardı! Sürpriz talip...
Transferde nefesler tutuldu! Mesut Özil'in geleceği gün bekleniyor Transferde nefesler tutuldu! Mesut Özil'in geleceği gün bekleniyor
Devlerin Ozan Tufan ısrarı! F.Bahçe'nin istediği rakam... Devlerin Ozan Tufan ısrarı! F.Bahçe'nin istediği rakam...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör