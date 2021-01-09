Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sevilla'dan...
Fenerbahçe devre arasında da transfer bombalarını peş peşe patlatacak. Sarı lacivertliler transferde gözde konumundaki Mesut Özil'in ardından, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'dan da bir bomba patlatmayı planlıyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de son haftalarda topladığı puanlarla, zirve yarışında hata yapmayan Fenerbahçe için ocak ayı transfer dönemi hareketli geçiyor.
Sarı-lacivertli takımın 1 numaralı gündem maddesi ise Mesut Özil. Türk asıllı Alman futbolcuda her konuda anlaşma sağlandığı ifade ediliyor.
Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle de durmayacak. Sarı-lacivertli takım, belirlediği diğer oyuncular için de hamlelerini yapıyor.
İtalyan basınından Tuttomercato, Fenerbahçe'nin İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen orta saha oyuncusu Franco Vazquez'le ilgilendiğini yazdı.
Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Vazquez için ilk girişimlerin yapıldığı ve temas kurulduğu bildirildi.
Bu sezon toplam 12 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcu, 1.87 boyunda ve sol ayaklı.
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