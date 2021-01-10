Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye bir müjde daha! Transfer imzaya kaldı
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinin ardından bir müjdeli haber de Sokratis'ten geldi. Arsenal'le ayrılık için görüşmelerini sürdüren Yunan stoperin sarı-lacivertlilerle prensipte anlaştığı ve 3 yıllık imza atacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de gözler Mesut Özil'in transferine çevrildi ancak yönetim, en çok sorun yaşanan bölge olan stopere takviye yapmak için de çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin, Arsenal'den Sokratis Papastathopoulos'u kadrosuna katacağı öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Mesut gibi Premier Ligi ekibiyle bağını koparmak için görüşen Sokratis'in Fenerbahçe ile anlaştığı ve üç yıllık mukaveleye imza atacağı belirtildi.
SOKRATIS KİMDİR?
Kariyerinde Milan, Werder Bremen ve Borussia Dortmund gibi takımlar olan Sokratis Papastathopoulos, 2018- 19'da Arsenal formasını giymeye başladı.
İlk iki sezonunda İngiliz ekibinin değişmezleri arasında yer alırken bu sezon sadece U21 ve U23 takımlarında birer kez oynadı. Sokratis, Yunanistan Milli Takımı'yla da 78 maça çıktı.
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