10 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye bir müjde daha! Transfer imzaya kaldı

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Mesut Özil transferinin ardından bir müjdeli haber de Sokratis'ten geldi. Arsenal'le ayrılık için görüşmelerini sürdüren Yunan stoperin sarı-lacivertlilerle prensipte anlaştığı ve 3 yıllık imza atacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye bir müjde daha! Transfer imzaya kaldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

'de gözler 'in transferine çevrildi ancak yönetim, en çok sorun yaşanan bölge olan stopere takviye yapmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye bir müjde daha! Transfer imzaya kaldı

Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin, 'den 'u kadrosuna katacağı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye bir müjde daha! Transfer imzaya kaldı

'ta yer alan habere göre; ekibiyle bağını koparmak için görüşen Sokratis'in ile anlaştığı ve üç yıllık mukaveleye imza atacağı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye bir müjde daha! Transfer imzaya kaldı

SOKRATIS KİMDİR?
Kariyerinde , ve gibi takımlar olan , 2018- 19'da formasını giymeye başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye bir müjde daha! Transfer imzaya kaldı

İlk iki sezonunda ekibinin değişmezleri arasında yer alırken bu sezon sadece ve takımlarında birer kez oynadı. Sokratis, 'yla da 78 maça çıktı.

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