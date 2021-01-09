Monaco Luiz Gustavo’yla yakından ilgileniyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Fenerbahçe'nin orta sahadaki vazgeçilmez ismi olan Luiz Gustavo ile ilgilendiği iddia edildi. | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri

Fransa'dan da Luiz Gustavo için Monaco iddiası geldi. Football365 sitesinin eski direktörü Ignazio Genuardi, kişisel Twitter hesabından paylaştığı haberde defansif orta saha arayan Ligue 1 ekibi Monaco'nun Fenerbahçeli Gustavo ile yakından ilgilendiğini yazdı. Teknik direktör Niko Kovac'ın Brezilyalı yıldızı çok beğendiği belirtildi. Yönetim, resmi teklife göre hareket edecek. Gustavo'nun 2023'e kadar sözleşmesi var. (Fotomaç)

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