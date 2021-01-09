09 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Monaco Luiz Gustavo’yla yakından ilgileniyor

Fransız ekibinden Gustavo'ya kanca
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.01.2021

Fransa ekiplerinden , Fenerbahçe'nin orta sahadaki vazgeçilmez ismi olan ile ilgilendiği iddia edildi. | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri

Fransa'dan da için iddiası geldi. Football365 sitesinin eski direktörü Ignazio Genuardi, kişisel Twitter hesabından paylaştığı haberde defansif orta saha arayan ekibi Monaco'nun Fenerbahçeli Gustavo ile yakından ilgilendiğini yazdı. Teknik direktör Niko Kovac'ın Brezilyalı yıldızı çok beğendiği belirtildi. Yönetim, resmi teklife göre hareket edecek. Gustavo'nun 2023'e kadar sözleşmesi var. (Fotomaç)

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