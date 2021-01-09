09 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Kemal Ademi’ye Süper Lig'den 2 teklif!

Ademi’ye Süper Lig'den 2 teklif!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.01.2021

Yaz transfer döneminde kadroya katılan ve Fenerbahçe'deki performansıyla beklentileri karşılayamayan Kemal Ademi'ye 2 Süper Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri

Gözden çıkarılan Kemal Ademi'ye Hes Kablo Kayserispor talip oldu. Sarı-kırmızılı kulübün, 6 aylık kiralama konusunda Fenerbahçe ile görüşmelere başladığı belirtildi. Ankaragücü'nün de ilgilendiği 24 yaşındaki İsviçreli forvet, sarı-lacivertli takımda 7 maçta şans bulurken tek golünü kupada Sivas Belediye'ye attı. Fenerbahçe, Ademi dışında Dirar ile de yollarını ayırmayı ve kadroda yeni transfer edilecek isimlere yer açmayı planlıyor. (Fotomaç)

F.Bahçe bir transferi daha bitiriyor! Teklifi kabul etti haberin devamı

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