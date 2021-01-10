10 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Mesut Özil'den 'kahve' paylaşımı!

Mesut Özil'den 'kahve' paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

'in 18. haftasında ile karşılaşan 'da gol atmış ve 'yla birlikte 'ın gol sevincini yapmışlardı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü de, 'yle ilgilendikleri maçın ardından açıkladı. 'nin her konuda anlaşma sağladığı , sosyal medya hesabından 'kahve' paylaşımı yaptı. İşte detaylar...

'ın Kahveci'yi istemesini açıklamasından sonra bir kahve göndermesi de 'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu 'den geldi

Galatasaraylı futbolcular Oğulcan ve Taylan'ın gol sevincinde kahve içme sevinci yapması, ardından teknik direktör 'in Başakşehirli Milli futbolcu 'yi istediğini açıklamasından sonra Başakşehir kulübünden kahve fincan paylaşımı gelmişti.

Daha sonra ise Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapan Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe ile yaptığı kahveli paylaşım dikkatlerden kaçmadı.

Mesut Özil, "Aşkımla kahve keyfi" şeklinde bir mesaj paylaştı ve bu paylaşımı kısa süre içinde büyük ilgi gördü.

Terim istediği isimleri tek tek açıkladı! haberin devamı

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