Mesut Özil'den 'kahve' paylaşımı!

Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci'yi istemesini açıklamasından sonra bir kahve göndermesi de Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Mesut Özil'den geldi

Galatasaraylı futbolcular Oğulcan ve Taylan'ın gol sevincinde kahve içme sevinci yapması, ardından teknik direktör Fatih Terim'in Başakşehirli Milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi istediğini açıklamasından sonra Başakşehir kulübünden kahve fincan paylaşımı gelmişti.

Daha sonra ise Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapan Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe ile yaptığı kahveli paylaşım dikkatlerden kaçmadı.

Mesut Özil, "Aşkımla kahve keyfi" şeklinde bir mesaj paylaştı ve bu paylaşımı kısa süre içinde büyük ilgi gördü.

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