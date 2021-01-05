05 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kasper Junker'i istiyor! Avrupa kulüpleri de peşinde

Fenerbahçe Kasper Junker'i istiyor! Avrupa kulüpleri de peşinde
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

’nin ’in 26 yaşındaki golcüsü ile ilgilendiği iddia edildi

Bugün start alacak transfer sezonunda ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. ekibi forması giyen 26 yaşındaki Danimarkalı forvet 'in Fenerbahçe'nin radarında olduğu iddia edildi. Sarı-Lacivertliler'in Norveç ekibiyle önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor. 26 yaşındaki Danimarkalı golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Junker ile 'nın önemli kulüpleri de ilgileniyor. ()
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