Galatasaray - Gençlerbirliği maçı sonrası Fatih Terim'den transfer açıklaması! "İrfan Can, Onyekuru ve Visca..."
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan Terim, "Evet, İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Mohamed'i istiyoruz. Visca'yı da istiyoruz..." ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
İŞTE TERİM'İN O SÖZLERİ:
Birçok isim çıkıyor, çoğuyla alakamız yok. Listemizi verdik. Galatasaraylıların bilmesini istediğim bir şey var; çok fazla imkânımız var da yapmıyoruz gibi bir şey yok. Tam tersi, olmayan imkânları zorlayarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz.
Evet, İrfan Can'ı, Onyekuru'yu, Mohamed'i istiyoruz. Visca'yı da istiyoruz...
Bize rakamsal olarak geri dönecek olan yetenekli oyuncuları almaya çalışıyoruz. Çok önceden bu isimleri veriyoruz. Benim her söylediğim isim ya alınıyor, ya biz alamıyoruz. Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk biraz.
Omar'ın eksikliğini Linnes ve Şener'le kapatacağımızı düşünüyorum. Sağ bek transferi düşünmüyoruz.
İrfan Can Kahveci, Galatasaray'a gelmek istiyor.
Yapılan görüşmelerde henüz bir sonuç alınmadı. Kolay bir şey değil. Resmi görüşmeler devam edebilir. Daha resmi, daha ciddi bir şeyler yapmalıyız.
Mesut Özil çok büyük bir oyuncu. Bize gelen oyuncuların da önemli oyuncular olacağına inanıyorum. 15-20 gün var. Bakalım neler olacak.
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