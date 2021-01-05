05 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Pelkas o istatistikte zirvede!

Pelkas o istatistikte zirvede!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.01.2021

'in 16. haftasında deplasmanda 'yı 3-0 mağlup eden 'de ön plana çıkan isimlerden biri de oldu. Yaptığı 2 asistle galibiyette önemli rol oynayan Yunan futbolcu, sarı-lacivertlilerin deplasmanda en çok gol katkısı yapan oyuncusu oldu.

Karşılaşmanın ile birlikte yıldızı 'tı... Yunan maestro, 'nin attığı ilk golde kafaya çıkarak Kasımpaşalı oyuncuyu bozdu. Seken topu ağlara yolladı. İkinci golde ise takım arkadaşı Thiam'ı akıl dolu bir aşırtma pas ile kaleci ile karşı karşıya bıraktı. Pelkas böylece ligde 9 maçta 2 gol+3 asiste ulaştı. Bunların tamamını deplasman maçlarında gerçekleştiren Pelkas, Fenerbahçe'nin dış sahada en çok gol katkısı yapan oyuncusu oldu. Teknik direktör , maçın bitiş düdüğünün ardından Pelkas'ı yanına çağırıp oyunu için tebrik etti.

(Fotomaç)

Thiam'dan dikkat çeken hareket! Oyundan alındıktan sonra... haberin devamı

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