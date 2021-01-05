Fenerbahçe'de Pelkas o istatistikte zirvede!

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de ön plana çıkan isimlerden biri de Dimitris Pelkas oldu. Yaptığı 2 asistle galibiyette önemli rol oynayan Yunan futbolcu, sarı-lacivertlilerin deplasmanda en çok gol katkısı yapan oyuncusu oldu.

Karşılaşmanın Mame Thiam ile birlikte yıldızı Dimitris Pelkas'tı... Yunan maestro, Fenerbahçe'nin attığı ilk golde kafaya çıkarak Kasımpaşalı oyuncuyu bozdu. Seken topu Thiam ağlara yolladı. İkinci golde ise takım arkadaşı Thiam'ı akıl dolu bir aşırtma pas ile kaleci ile karşı karşıya bıraktı. Pelkas böylece ligde 9 maçta 2 gol+3 asiste ulaştı. Bunların tamamını deplasman maçlarında gerçekleştiren Pelkas, Fenerbahçe'nin dış sahada en çok gol katkısı yapan oyuncusu oldu. Teknik direktör Erol Bulut, maçın bitiş düdüğünün ardından Pelkas'ı yanına çağırıp oyunu için tebrik etti.

(Fotomaç)

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