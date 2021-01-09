09 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Sokratis'te Fenerbahçe'ye rakip çıktı! Genoa...

Sokratis'te F.Bahçe'ye rakip çıktı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.01.2021

Fenerbahçe'nin stoper bölgesi için düşündüğü isimlerden olan Sokratis'e eski kulübü Genoa talip oldu. Sarı-lacivertliler, Yunan oyuncu için temaslarını sıklaştırdı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin takviye yapmak istediği stoper mevkinde 1. tercih 'in Yunan oyuncusu Sokratis'ti. Ancak gelen son bilgilere göre eski kulübü Genoa, Sokratis'e teklif yaptı. Durumdan haberdar olan Fenerli kurmaylar hemen harekete geçti. Sokratis'in menajeri ile görüşme gerçekleştirildi. Transfer birkaç gün içinde netlik kazanacak. Sokratis'in Fener'e imza atmaması durumunda stepnede 'lı var. (Takvim)

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