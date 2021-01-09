Sokratis'te Fenerbahçe'ye rakip çıktı! Genoa...

Fenerbahçe'nin stoper bölgesi için düşündüğü isimlerden olan Sokratis'e eski kulübü Genoa talip oldu. Sarı-lacivertliler, Yunan oyuncu için temaslarını sıklaştırdı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin takviye yapmak istediği stoper mevkinde 1. tercih Arsenal'in Yunan oyuncusu Sokratis'ti. Ancak gelen son bilgilere göre eski kulübü Genoa, Sokratis'e teklif yaptı. Durumdan haberdar olan Fenerli kurmaylar hemen harekete geçti. Sokratis'in menajeri ile görüşme gerçekleştirildi. Transfer birkaç gün içinde netlik kazanacak. Sokratis'in Fener'e imza atmaması durumunda stepnede Roma'lı Juan Jesus var. (Takvim)

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