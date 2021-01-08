Mesut Özil'in amcasından Fenerbahçe itirafı!
Fenerbahçe'nin transferi için her konuda anlaşma sağladığı Mesut Özil'in amcası, yeğeninin sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Dünyaca ünlü Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3.5 yıllık anlaşma sağladığı yönündeki haberler memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de heyecana neden oldu.
Özil'in hemşehrileri, transfer konusunda çıkan haberleri ilgiyle takip etmeye başladı.
Transfer konusunda Fenebahçe'den ve Özil kanadından henüz resmi bir açıklamada gelmese de, Devrekli hemşehrileri Mesut Özil'in futbol hayatını Türkiye'de ve Fenerbahçe'de devam ettirecek olmasından mutlu olduklarını söyledi.
İlçeye bağlı Hışıroğlu köyüne yaşayan Mesut Özil'in amcası Cevdet Özil, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yeğeniyle her zaman gurur duyduğunu ifade eden Cevdet Özil, Fenerbahçe'de futbol oynaması durumunda mutluluk duyacağını söyleyerek, şöyle dedi:
Çok gurur verici bir şey. Kendisi Avrupa'da oynarken bir gün Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de herhangi bir takımda futbol oynayacağını söylemişti. Mesut, Türkiye'de Devrek'te ve köyde sevilen birisi.
Tüm Müslüman aleminde sevilen birisi. İnşallah gelir oynar Türkiye'mizde. Kendisine başarılar dilerim. Ben de mutlu oldum. Devrek halkı Mesut'u çok seviyor. Buraya geldiği zaman herkes güzel karşılıyor. O da Devrek'i, köylüsünü ve halkını çok seviyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları