08 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Mesut Özil'in amcasından Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'nin transferi için her konuda anlaşma sağladığı Mesut Özil'in amcası, yeğeninin sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Mesut Özil'in amcasından Fenerbahçe itirafı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.01.2021

Dünyaca ünlü Türk asıllı Alman futbolcu 'in ile 3.5 yıllık anlaşma sağladığı yönündeki haberler memleketi 'ın ilçesinde de heyecana neden oldu.

Mesut Özil'in amcasından Fenerbahçe itirafı!

Özil'in hemşehrileri, transfer konusunda çıkan haberleri ilgiyle takip etmeye başladı.

Mesut Özil'in amcasından Fenerbahçe itirafı!

Transfer konusunda Fenebahçe'den ve Özil kanadından henüz resmi bir açıklamada gelmese de, Devrekli hemşehrileri 'in futbol hayatını 'de ve 'de devam ettirecek olmasından mutlu olduklarını söyledi.

Mesut Özil'in amcasından Fenerbahçe itirafı!

İlçeye bağlı Hışıroğlu köyüne yaşayan 'in amcası , konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil'in amcasından Fenerbahçe itirafı!

Yeğeniyle her zaman gurur duyduğunu ifade eden , 'de futbol oynaması durumunda mutluluk duyacağını söyleyerek, şöyle dedi:

Mesut Özil'in amcasından Fenerbahçe itirafı!

Çok gurur verici bir şey. Kendisi Avrupa'da oynarken bir gün Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de herhangi bir takımda futbol oynayacağını söylemişti. Mesut, Türkiye'de Devrek'te ve köyde sevilen birisi.

Mesut Özil'in amcasından Fenerbahçe itirafı!

Tüm Müslüman aleminde sevilen birisi. İnşallah gelir oynar Türkiye'mizde. Kendisine başarılar dilerim. Ben de mutlu oldum. Devrek halkı Mesut'u çok seviyor. Buraya geldiği zaman herkes güzel karşılıyor. O da Devrek'i, köylüsünü ve halkını çok seviyor.

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