08 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Ozan Tufan'dan kariyerinde bir ilk!

Ozan'dan kariyerinde bir ilk!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.01.2021

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1'le geçerken, sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan kariyerinde bir ilki başardı. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Ozan Tufan, Sinan Gümüş ve Pelkas'ın attığı gollerde isimdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu kazanılan 3 puanda çok büyük rol oynarken kendi adına da bir ilke imza attı. Ozan, Süper Lig'de ilk kez bir karşılaşmada 2 gol pası verdi. Bu sezon 4 gol atan sarı-lacivertli futbolcu, asist sayısını da 4'e yükseltmeyi başardı.

İtalyan devi Ozan Tufan'ı izledi! Transfer... haberin devamı

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