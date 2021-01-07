07 Ocak 2021, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Alanyaspor maçında İtalyan devi Ozan Tufan'ı izledi! Transfer...

Devre arası transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte takımlar istedikleri oyuncuların kulüpleriyle temasa geçmeye başladı. Bu kapsamda transferde birçok takımla adı anılan Ozan Tufan'ı İtalyan devi izlemeye geldi. İşte o takım ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Giriş Tarihi: 07.01.2021 23:24
ABONE OL
  • 1
  • 10
Fenerbahçe Alanyaspor maçında İtalyan devi Ozan Tufan'ı izledi! Transfer...

Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek zirve yolunda kritik bir 3 puan kazandığı karşılaşmada scout ekipleri de hazır bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Fenerbahçe Alanyaspor maçında İtalyan devi Ozan Tufan'ı izledi! Transfer...

Sarı-lacivertlilerde bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan transferin de hedef isimlerinden biri haline geldi.

  • 3
  • 10
Fenerbahçe Alanyaspor maçında İtalyan devi Ozan Tufan'ı izledi! Transfer...

İngiltere Premier Lig ekipleri Crystal Palace, West Bromwich ve Rusya takımlarının ilgisinden sonra İtalya Serie A devi, Ozan Tufan için Alanyaspor maçına gözlemci gönderdi.

  • 4
  • 10
Fenerbahçe Alanyaspor maçında İtalyan devi Ozan Tufan'ı izledi! Transfer...

MILAN SCOUT EKİBİ YAKINDAN İZLEDİ!
Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçı Kadıköy'den izleyen AC Milan scout ekibi, Ozan Tufan'ı yakından takip etti.

  • 5
  • 10
Fenerbahçe Alanyaspor maçında İtalyan devi Ozan Tufan'ı izledi! Transfer...

Ocak ayı transfer döneminde savunma ve orta sahaya gelecek vadeden, yüksek potansiyelli iki isim ile takviye etmeyi planlayan AC Milan, Ozan Tufan'ı izlemek için Kadıköy'e scout ekibinden yetkili iki ismi gönderdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör