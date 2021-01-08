08 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Mesut Özil'den cuma paylaşımı

Mesut Özil'den cuma paylaşımı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 Giriş Tarihi: 08.01.2021

'nin transferi için anlaşma sağladığı yıldız futbolcu , sosyal medya hesabından cuma mesajı paylaştı.

'nin transferi için hem kendisi hem de kulübü ile anlaşmaya vardığı , sosyal medya hesabından cuma mesajı paylaştı. Yıldız futbolcu paylaşımında ünlü İslam alimi Gazali'nin "En mutlu insanların, Allah sevgisinde en güçlü olanlar olduğunu bilin" sözüne ver verdi.

İşte o paylaşım:

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