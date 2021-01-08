Mesut Özil'den cuma paylaşımı

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşma sağladığı yıldız futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından cuma mesajı paylaştı.

Fenerbahçe'nin transferi için hem kendisi hem de kulübü Arsenal ile anlaşmaya vardığı Mesut Özil, sosyal medya hesabından cuma mesajı paylaştı. Yıldız futbolcu paylaşımında ünlü İslam alimi Gazali'nin "En mutlu insanların, Allah sevgisinde en güçlü olanlar olduğunu bilin" sözüne ver verdi.

İşte o paylaşım:

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