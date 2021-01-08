Emre Bol'dan Ozan Tufan yorumu! "Böyle oynamaya devam ederse..."

A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Ajansı programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bol, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan ile ilgili "Böyle oynamaya devam ederse Fenerbahçe elinde zor tutar." dedi.

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