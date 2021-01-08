08 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Kemal Ademi, Gökhan Gönül, Jose Sosa, Diego Perotti, Filip Novak ve Tolga Ciğerci'nin son durumlarıyla ilgili açıklama geldi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.01.2021

, 'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da başladı.

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

karşısında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU

takımla çalışmalara başlarken; , , , ve 'nin tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi

, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 9 Ocak Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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