Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi
Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Kemal Ademi, Gökhan Gönül, Jose Sosa, Diego Perotti, Filip Novak ve Tolga Ciğerci'nin son durumlarıyla ilgili açıklama geldi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da başladı.
Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.
Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU
Kemal Ademi takımla çalışmalara başlarken; Gökhan Gönül, Jose Sosa, Diego Perotti, Filip Novak ve Tolga Ciğerci'nin tedavilerine devam edildi.
Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 9 Ocak Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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