Fenerbahçe'de Altay Bayındır yere yatmadı!

Sarı-lacivertlilerin 1 numarası Altay Bayındır'a dün akşam fazla iş düşmedi. Fenerbahçe'nin genç kalecisi, özellikle kalesinde tehlikeli olabilecek bir pozisyonla karşılaşmadı.

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Sarı-lacivertlilerin 1 numarası Altay Bayındır'a dün akşam fazla iş düşmedi. Fenerbahçe'nin genç kalecisi, özellikle kalesinde tehlikeli olabilecek bir pozisyonla karşılaşmadı. Süper Lig'deki 15 maçta da forma giyen 22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon 4. karşılaşmada kalesinde gol görmedi.