05 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Altay Bayındır yere yatmadı!

Altay Bayındır yere yatmadı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.01.2021

Sarı-lacivertlilerin 1 numarası Altay Bayındır'a dün akşam fazla iş düşmedi. Fenerbahçe'nin genç kalecisi, özellikle kalesinde tehlikeli olabilecek bir pozisyonla karşılaşmadı.

Sarı-lacivertlilerin 1 numarası Altay Bayındır'a dün akşam fazla iş düşmedi. Fenerbahçe'nin genç kalecisi, özellikle kalesinde tehlikeli olabilecek bir pozisyonla karşılaşmadı. Süper Lig'deki 15 maçta da forma giyen 22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon 4. karşılaşmada kalesinde gol görmedi.
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