04 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe için Mateo Musacchio iddiası!

Stoper bölgesine Musacchio iddiası!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.01.2021

Devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe için, bir iddia da İtalya'dan geldi. İşte detaylar...

İtalya'nın Il Giornale gazetesi, Fenerbahçe'nin Milan'ın gözden çıkardığı Mateo Musacchio ile anlaşmak üzere olduğunu iddia etti. 30 yaşındaki Arjantinli stoper için bonservis bedeli istenmediği belirtildi. Musacchio'nun Genoa ve 'dan bazı teklifleri reddederek Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği ifade edildi.

F.Bahçe'de 4 ayrılık! Bulut kararını verdi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'ye İtalya'dan stoper! Fenerbahçe'ye İtalya'dan stoper!
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
F.Bahçe'de transferler için formül hazır! Para+takas... F.Bahçe'de transferler için formül hazır! Para+takas...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör