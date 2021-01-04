Fenerbahçe için Mateo Musacchio iddiası!

Devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe için, bir iddia da İtalya'dan geldi. İşte detaylar...

İtalya'nın Il Giornale gazetesi, Fenerbahçe'nin Milan'ın gözden çıkardığı Mateo Musacchio ile anlaşmak üzere olduğunu iddia etti. 30 yaşındaki Arjantinli stoper için bonservis bedeli istenmediği belirtildi. Musacchio'nun Genoa ve Serie A'dan bazı teklifleri reddederek Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği ifade edildi.

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