Mesut Özil Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil konusunda hem oyuncu hem de kulübüyla anlaşmaya vardı. Kanarya, deneyimli yıldızla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri

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