07 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Kızılyıldız 71-73 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fenerbahçe Beko son saniyede güldü! Özeti izleyin
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 Giriş Tarihi: 07.01.2021

'nin () 18. hafta karşılaşmasında , ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 73-71 kazandı.

THY 'de temsilcimiz sahne aldı. Sarı-lacivertliler, 18. hafta maçında zorlu deplasmanına konuk oldu. Kıran kırana geçen maçta Fenerbahçe Beko, Brown'ın son saniye basketiyle parkeden 73-71 galip ayrıldı.

İlk çeyrek: Kızılyıldız 22-18 Fenerbahçe Beko

İkinci çeyrek: Kızılyıldız 39-38 Fenerbahçe Beko

Üçüncü çeyrek: Kızılyıldız 53-53 Fenerbahçe Beko

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