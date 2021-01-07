Fenerbahçe'nin istediği Sokratis’e Genoa talip oldu

Stoper bölgesi için Arsenal'dan Sokratis'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı. 32 yaşındaki oyuncuya Genoa talip oldu. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Stoper için Fenerbahçe'nin bir numaralı adayı Sokratis Papastathopoulos'a Genoa talip oldu. Gianluca di Marzio, 32 yaşındaki Arsenalli oyuncunun İtalyan ekibine imza atmaya çok yakın olduğunu yazdı. Yönetim, Sokratis için gelişmelere göre hareket edecek. (Fotomaç)

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