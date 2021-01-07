07 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin istediği Sokratis’e Genoa talip oldu

Sokratis’e rakip çıktı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

Stoper bölgesi için 'dan Sokratis'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı. 32 yaşındaki oyuncuya Genoa talip oldu. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Stoper için Fenerbahçe'nin bir numaralı adayı Sokratis Papastathopoulos'a Genoa talip oldu. Gianluca di Marzio, 32 yaşındaki Arsenalli oyuncunun İtalyan ekibine imza atmaya çok yakın olduğunu yazdı. Yönetim, Sokratis için gelişmelere göre hareket edecek. (Fotomaç)

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