Fenerbahçe Beko'da corona virüsü vakası!

ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko'da bir kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklandı.

ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko'da bir kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncularının, teknik ekibinin ve personelinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda uygulanan Covid-19 testlerinde bir kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Klinik şikayeti olmayan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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