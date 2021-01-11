11 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'da corona virüsü vakası!

F.Bahçe Beko'da Covid-19 vakası!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 Giriş Tarihi: 11.01.2021

ve THY EuroLeague ekiplerinden 'da bir kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklandı.

ve THY EuroLeague ekiplerinden 'da bir kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncularının, teknik ekibinin ve personelinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda uygulanan Covid-19 testlerinde bir kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Klinik şikayeti olmayan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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