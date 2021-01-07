08 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ilk golünü kaydetti

Sinan ilk golünü kaydetti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

Yaz transfer döneminde kadroya katılan , 'deki ilk golünü Aytemiz Alanyaspor karşısında kaydetti. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

'de ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertli futbolcu bu formayla ilk kez golle tanıştı. Maçın 12. dakikasında sol kanatta topla buluşan Gümüş, çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Gümüş, 61. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakırken, daha önce Süper Lig'de forma giydiği 8 müsabakada takımına gol veya asist yönünden katkıda bulunmamıştı.

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