Fenerbahçe seri peşinde! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Zirve sıralamasını yakından ilgilendiren karşılaşmada, iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri...
Süper Lig'de üst üste iki galibiyetle yeniden yükselişe geçen Fenerbahçe bu akşam Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler. Sarı-lacivertliler kazanıp seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Filip Novak ile çalışmalarını bireysel sürdüren Diego Perotti kadroda yok. Alanyaspor'da ise kaleci Ufuk dışında eksik bulunmuyor. Fenerbahçe resmi sitesinden, "Milyonlarca taraftarımızın inancı ve desteğiyle kazanılacak maçlar var! Tek odak, tek hedef; Saldır Fener!" mesajı paylaştı.
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Luiz Gustavo, Sadık (Caner) Ozan, Mert Hakan, Sinan, Pelkas, Valencia, Thiam (Samatta)
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro
2 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, Alanyaspor maçında kart görmeleri durumunda deplasmandaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
NOSTALJİK BİR 90 DAKİKA
Sezon başında Alanyaspor'dan ayrılarak Fenerbahçe'nin başına geçen Erol Bulut ile Cisse bu akşam eski takımlarına karşı mücadele edecek. Ozan Tufan da Alanya'da kendisini tekrar kanıtlayıp Fenerbahçe'ye dönmüştü. Alanya'da ise Salih Uçan eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahada olacak.
CANER VE AZİZ'DE KARAR BULUT'UN
Yeni tip corona virüsü testi negatife dönen ve takımla antrenmanlara başlayan Caner Erkin ile çalışmalarını salonda sürdüren Serdar Aziz'in durumları maç saatinde belli olacak. Her iki oyuncu da son kararı teknik direktör Erol Bulut verecek.
TERS GELİYOR
Alanyaspor, Fenerbahçe'ye son dönemde ters geliyor. Sarılacivertliler rakibiyle ligde oynadığı son 3 maçın 2'sini kaybederken diğer karşılaşma berabere bitti. 8 maçlık genel rekabette ise Fenerbahçe galibiyet sayısında 4-2, gollerde 15-9 üstün. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları