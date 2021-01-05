05 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş işbaşındaydı

Mert Hakan işbaşındaydı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.01.2021

Son haftaların vazgeçilmez ismi olan Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında F.Bahçe'nin öne çıkan isimlerindendi.

Son haftaların vazgeçilmez ismi olan Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında F.Bahçe'nin öne çıkan isimlerindendi. Oyunun iki yönünü kullanan, hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan MHY, Thiam'ın ilk golünde asisti yapan oyuncuydu. 68'de yerini 'ya bırakan Mert, teknik heyetten de alkış aldı.
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