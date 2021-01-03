Fenerbahçe'nin transferde hedefi Ndao!

Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe, çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler kanat bölgesi için Edin Visca'yı düşünürken, Boşnak futbolcunun alternatifini ise yine Süper Lig'de buldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Sağ kanat için önceliği Edin Visca olan Fenerbahçe, bu ismin alternatifini de belirledi. Süper Lig'i bilen oyuncular üzerinde duran sarı-lacivertliler, Karagümrük'ün yıldızı Alassane Ndao'yu listesine aldı. Birçok kulübün de gündeminde bulunan 24 yaşındaki Senegalli oyuncunun kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 14 lig maçında forma giyen Ndao, 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı. (Fotomaç)





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