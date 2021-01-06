Yıldız oyuncu Fenerbahçe'yi takibe aldı! İşte o isim...

Adı sarı lacivertlilerle anılan Osayi Samuel, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı. İşte detaylar...

İngiltere'de QPR forması giyen Samuel Osayi sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takip etmeye başladı. Sarı lacivertlilerle prensip anlaşmasına varan ve önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması beklenen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, kısa bir süre sonra Fenerbahçe'yi takipten çıktı.

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