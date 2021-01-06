06 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Yıldız oyuncu Fenerbahçe'yi takibe aldı! İşte o isim...

Yıldız oyuncu Fenerbahçe'yi takibe aldı! İşte o isim...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

Adı sarı lacivertlilerle anılan , sosyal medya hesabından 'yi takibe aldı. İşte detaylar...

'de forması giyen sosyal medya hesabından 'yi takip etmeye başladı. Sarı lacivertlilerle prensip anlaşmasına varan ve önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması beklenen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, kısa bir süre sonra Fenerbahçe'yi takipten çıktı.

Fenerbahçe Samuel Osayi ile prensipte anlaştı

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