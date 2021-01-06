06 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Mesut Özil'den sonra...

Süper Lig'de son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcunun ardından bir transferde daha mutlu sona yakın. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Mesut Özil'den sonra...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

Yaz transfer dönemine damga vuran , ara transfer dönemine de bomba gibi bir giriş yaptı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Mesut Özil'den sonra...

Sarı-lacivertliler, daha önceki transfer dönemlerinde de gündemine aldığı Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu ile prensip anlaşması sağladı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Mesut Özil'den sonra...

Yıldız oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan 'nin transferini önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Mesut Özil'den sonra...

Sarı-lacivertlilerde heyecanı yaşanırken, yönetim bir transferi daha bitiriyor.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Mesut Özil'den sonra...

AHMED KUTUCU FENERBAHÇE'YE YAKIN

NTV'nin haberine göre , Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu'nun transferinde sona yaklaştı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Mesut Özil'den sonra...

Sarı-lacivertliler, teknik heyetin onay vermesi halinde Ahmed Kutucu'yu satın alma opsiyonu ile kiralayacak.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Mesut Özil'den sonra...

20 yaşındaki forvet için kiralama bedeli ödemeyecek olan , isteğe bağlı olarak sezon sonunda Kutucu'nun bonservisini 2 milyon Euro karşılığında alabilecek.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Mesut Özil'den sonra...

Kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini menajerine ileten Ahmed Kutucu, Bundesliga'da genç yaşına rağmen 42 maçta forma giydi.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Mesut Özil'den sonra...

Milli futbolcu, santrfor, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.

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