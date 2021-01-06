Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! Mesut Özil'den sonra...
Süper Lig'de son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcunun ardından bir transferde daha mutlu sona yakın. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, ara transfer dönemine de bomba gibi bir giriş yaptı.
Sarı-lacivertliler, daha önceki transfer dönemlerinde de gündemine aldığı Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile prensip anlaşması sağladı.
Yıldız oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil heyecanı yaşanırken, yönetim bir transferi daha bitiriyor.
AHMED KUTUCU FENERBAHÇE'YE YAKIN
NTV'nin haberine göre Fenerbahçe, Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu'nun transferinde sona yaklaştı.
Sarı-lacivertliler, teknik heyetin onay vermesi halinde Ahmed Kutucu'yu satın alma opsiyonu ile kiralayacak.
20 yaşındaki forvet için kiralama bedeli ödemeyecek olan Fenerbahçe, isteğe bağlı olarak sezon sonunda Kutucu'nun bonservisini 2 milyon Euro karşılığında alabilecek.
Kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini menajerine ileten Ahmed Kutucu, Bundesliga'da genç yaşına rağmen 42 maçta forma giydi.
Milli futbolcu, santrfor, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.
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