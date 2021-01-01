01 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Zinckernagel'in yeni takımı resmen belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Norveç Ligi ekiplerinden FK Bodo Glimt forması giyen, TFF Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan Philip Zinckernagel, yeni adresini resmen açıkladı. Yıldız oyuncu, "Teklifi gördüğümde benim için uygun olduğuna karar verdim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Zinckernagel'in yeni takımı resmen belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 Giriş Tarihi: 01.01.2021

ve ile ismi uzun süredir anılan yeni takımını resmen duyurdu.

Zinckernagel'in yeni takımı resmen belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Danimarkalı futbolcu Premier Ligi ekiplerinden ile anlaştığını resmen açıkladı.

Zinckernagel'in yeni takımı resmen belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

medyasına konuşan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "Şimdiye kadar her şey mükemmeldi. 'de tesisler ve her şey birinci sınıf" dedi.

Zinckernagel'in yeni takımı resmen belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

"TEKLİF BENİM İÇİN UYGUN"

Transfer süreci ile ilgili konuşan Danimarkalı yıldız oyuncu, " büyük bir kulüp. Teklifi gördüğümde benim için uygun olduğuna karar verdim ve birçok kişiyle tanıştım" diyerek sözlerini tamamladı.

Zinckernagel'in yeni takımı resmen belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

31 MAÇTA 22 GOL 24 ASİST

Kulübüyle olan sözleşmesi sona eren ; bu sezon forma giydiği 31 maçta 22 gol ve 24 asist kaydetti.

Zinckernagel'in yeni takımı resmen belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor...
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