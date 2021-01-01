01 Ocak 2021, Cuma
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Zinckernagel'in yeni takımı resmen belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor...
Norveç Ligi ekiplerinden FK Bodo Glimt forması giyen, TFF Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan Philip Zinckernagel, yeni adresini resmen açıkladı. Yıldız oyuncu, "Teklifi gördüğümde benim için uygun olduğuna karar verdim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ismi uzun süredir anılan Philip Zinckernagel yeni takımını resmen duyurdu.
"TEKLİF BENİM İÇİN UYGUN"
Transfer süreci ile ilgili konuşan Danimarkalı yıldız oyuncu, "Watford büyük bir kulüp. Teklifi gördüğümde benim için uygun olduğuna karar verdim ve birçok kişiyle tanıştım" diyerek sözlerini tamamladı.
31 MAÇTA 22 GOL 24 ASİST
Kulübüyle olan sözleşmesi sona eren Philip Zinckernagel; bu sezon forma giydiği 31 maçta 22 gol ve 24 asist kaydetti.
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