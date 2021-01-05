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Fenerbahçe Samuel Osayi ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe Samuel Osayi ile prensipte anlaştı. Sarı lacivertliler 23 yaşındaki sağ kanat ile QPR ile görüşmelerini sürdürüyor.
05.01.2021
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