Fenerbahçe'ye Sokratis'ten kötü haber! Çizme'den rakip...
Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrilirken, listenin başında Arsenalli Sokratis bulunuyordu. Sarı lacivertliler Yunan savunmacı için girişimlere devam ederken İtalya Serie A'dan ciddi bir rakip çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)
Fenerbahçe'de transfer listesinin üst sıralarında Sokratis vardı ve Kanarya, Premier Lig devinin yıldızını kadrosuna dahil etmek için yoğun mesai harcıyordu.
Sokratis'in de Fenerbahçe'ye hayli sıcak baktığı ifade edilirken, 2 kulübün daha girdiği kaydedildi.
Daha önce Yunan kulübü Olympiakos'un Sorkatis için devrede olduğu ifade edilirken, bununla beraber Genoa'nın da Sokratis için teklifte bulunduğu yazıldı.
KAPTANLIK VERDİLER
Aktarılan bilgilere göre Genoa, Sokratis'e 2.5 yıllık sözleşme ve kaptanlık teklif etti. Öte yandan Yunan yıldızın Fenerbahçe ve İtalya arasında kaldığı, şu an için beklemede olduğu kaydedildi.
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