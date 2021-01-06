06 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Sokratis'ten kötü haber! Çizme'den rakip...

Fenerbahçe'ye Sokratis'ten kötü haber! Serie A ekibi...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrilirken, listenin başında Arsenalli Sokratis bulunuyordu. Sarı lacivertliler savunmacı için girişimlere devam ederken 'dan ciddi bir rakip çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

Fenerbahçe'de transfer listesinin üst sıralarında Sokratis vardı ve , devinin yıldızını kadrosuna dahil etmek için yoğun mesai harcıyordu.

Sokratis'in de Fenerbahçe'ye hayli sıcak baktığı ifade edilirken, 2 kulübün daha girdiği kaydedildi.

Daha önce kulübü 'un Sorkatis için devrede olduğu ifade edilirken, bununla beraber Genoa'nın da Sokratis için teklifte bulunduğu yazıldı.

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KAPTANLIK VERDİLER

Aktarılan bilgilere göre Genoa, Sokratis'e 2.5 yıllık sözleşme ve kaptanlık teklif etti. Öte yandan Yunan yıldızın Fenerbahçe ve arasında kaldığı, şu an için beklemede olduğu kaydedildi.

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