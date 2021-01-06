Ozan Tufan'a Premier Lig'den çifte talip! Fenerbahçe'ye mektup yolladılar

Devre arası transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte takımlar istedikleri oyuncular için harekete geçti. Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan için sarı-lacivertlilere mektup yolladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri

2020-2021 sezonunun 2. Transfer ve Tescil Dönemi resmen başladı. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten kulüpler de istedikleri futbolcular için resmen harekete geçti.

TRT Spor'un haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve West Bromwich Albion, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istiyor. İki kulüp de, sarı-lacivertlilere ilgi mektubu yolladı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Çubuklu'yla 14 maça çıktı ve 4 gol, 3 asistlik katkı verdi.

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