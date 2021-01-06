06 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Ozan Tufan'a Premier Lig'den çifte talip! Fenerbahçe'ye mektup yolladılar

Ozan çifte talip! F.Bahçe'ye mektup yolladılar
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

Devre arası transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte takımlar istedikleri oyuncular için harekete geçti. ekiplerinden ve , 'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için sarı-lacivertlilere mektup yolladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri

2020-2021 sezonunun 2. Transfer ve Tescil Dönemi resmen başladı. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten kulüpler de istedikleri futbolcular için resmen harekete geçti.

TRT Spor'un haberine göre İngiltere ekiplerinden ve , 'den 'ı kadrosuna katmak istiyor. İki kulüp de, sarı-lacivertlilere ilgi mektubu yolladı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Çubuklu'yla 14 maça çıktı ve 4 gol, 3 asistlik katkı verdi.

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