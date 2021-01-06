Ozan Zeybek'ten flaş Fenerbahçe yorumu! "Tatmin etmiyor"
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Fotomaç Gazetesi yazarı Ozan Zeybek de sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirirken dikkat çeken sözler sarf etti. İşte o yazı...
OZAN ZEYBEK - ADET YERİNİ BULSUN
İnsafsız davranmak istemiyorum fakat Galatasaray, Beşiktaş hatta kadro yapısı zayıf dediğimiz Trabzonspor'u izledikten sonra Fenerbahçe'nin sergilediği oyun beni mutlu etmiyor. Kazanmasına rağmen taraftarını doyurmuyor.
Anadolu'da meşhur bir laf vardır. 'Tarhana çorbası tarlaya kadar' diye. İçersin karnın doydu sanırsın, sokağa çıktığında tekrar acıkırsın. Aynı F.Bahçe'nin işi de buna benziyor. Skor geldi ama zevk yok, inandırıcılık yok.
Baskıyı, presi küçük dozda yaptığında bile kaybolan bir Kasımpaşa var. Hem de haftalardır... Maç sonu Fuat Çapa'nın değerlendirmesi de kısa ve öz olayı anlatıyor; 'Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdık' demiş. Yani ben bu maç ile Fenerbahçe düzlüğe çıktı diyemem. Kazanmak çok önemliydi ve büyük moral oldu.
Adet yerini bulsun diye, üç gollü üç puan için tebrik ederim. Perşembe günü zaten asıl işi göreceğiz.
Beşiktaş taraftarları; 'şampiyon oluruz' diyorlar. Galatasaraylılar da aynı... Trabzonspor'da antrenör elinin değdiği son maçta iyice ortaya çıktı. Antep'in ve Alanya'nın bir oyun formatı var. Bakın Hatayspor düşük bütçeyle neler yapıyor?
Şimdi sormak istiyorum; doğal olarak acaba kaç tane Fenerbahçe taraftarı bu oyundan memnun? Kaç tane taraftar 'şampiyon oluruz' diyebiliyor? Üstelik takım içinde kaçak dövüşen topçular var. Bunları ben ifşa etmek istemiyorum. Duygularınızı kullanmadan baktığınızda siz de rahatlıkla göreceksiniz zaten.
Sadık, Pelkas ve Thiam'ın iyi oyunu birçok defoyu bugünlük örttü. Kim ne derse desin, Mert Hakan'ın çabasını takdir ediyorum. Gidişata isyan eden bir tavır içinde. Arıyor, koparmaya çalışıyor, arzulu ve istekli.
Bu maçta Fenerbahçe kötü değildi ama bu oyun şampiyon yapmaz. Bu oyun Alanya'ya yetmez. Fenerbahçe dendiğinde ve bu kadro kalitesini görünce; yırtıcı, yıpratıcı ve ezici bir oyun izlemek istiyorum. Beşiktaş bunu yapıyor. Alanya bunu yapıyor. Galatasaray savaşıyor. Antep tuttuğunu koparıyor.
Bu takımlarla kıyasladığımızda, Fenerbahçe'nin ne eksiği var? 'Puan farkı çok yok' diyebilirsin, hatta 'üst üste iki maç aldık' da diyebilirsin. Benim mevzum bunlar değil. Ortada böyle bir güç varken kaybolan sinerjiden bahsediyorum. Fenerbahçe'nin ağrıları var ama yaralarının nerede olduğunu bulamayanlara konuşuyorum ben.
Kapanmayan yaraları anlatıyorum. Göz göre göre acı çekilsin istemiyorum. Bugünlük fazla kaşımamak belki de daha iyi olacak. Galibiyetin üzerine yarayı kanatmanın anlamı olmaz şimdi. Maçların perşembesi var. Sonra cuması da olacak. Cumartesi, pazarı da gelecek... Ama bir pazartesi, yeni bir iş gününde birçok şey değişecek...
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