06 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Ozan Zeybek'ten flaş Fenerbahçe yorumu! "Tatmin etmiyor"

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Fotomaç Gazetesi yazarı Ozan Zeybek de sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirirken dikkat çeken sözler sarf etti. İşte o yazı...

Ozan Zeybek'ten flaş Fenerbahçe yorumu! Tatmin etmiyor
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

OZAN ZEYBEK - ADET YERİNİ BULSUN

İnsafsız davranmak istemiyorum fakat , hatta kadro yapısı zayıf dediğimiz 'u izledikten sonra Fenerbahçe'nin sergilediği oyun beni mutlu etmiyor. Kazanmasına rağmen taraftarını doyurmuyor.

Ozan Zeybek'ten flaş Fenerbahçe yorumu! Tatmin etmiyor

'da meşhur bir laf vardır. 'Tarhana çorbası tarlaya kadar' diye. İçersin karnın doydu sanırsın, sokağa çıktığında tekrar acıkırsın. Aynı F.Bahçe'nin işi de buna benziyor. Skor geldi ama zevk yok, inandırıcılık yok.

Ozan Zeybek'ten flaş Fenerbahçe yorumu! Tatmin etmiyor

Baskıyı, presi küçük dozda yaptığında bile kaybolan bir var. Hem de haftalardır... Maç sonu 'nın değerlendirmesi de kısa ve öz olayı anlatıyor; 'Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdık' demiş. Yani ben bu maç ile Fenerbahçe düzlüğe çıktı diyemem. Kazanmak çok önemliydi ve büyük moral oldu.

Ozan Zeybek'ten flaş Fenerbahçe yorumu! Tatmin etmiyor

Adet yerini bulsun diye, üç gollü üç puan için tebrik ederim. Perşembe günü zaten asıl işi göreceğiz.

Ozan Zeybek'ten flaş Fenerbahçe yorumu! Tatmin etmiyor

taraftarları; 'şampiyon oluruz' diyorlar. Galatasaraylılar da aynı... 'da antrenör elinin değdiği son maçta iyice ortaya çıktı. 'in ve 'nın bir oyun formatı var. Bakın düşük bütçeyle neler yapıyor?

Ozan Zeybek'ten flaş Fenerbahçe yorumu! Tatmin etmiyor

Şimdi sormak istiyorum; doğal olarak acaba kaç tane Fenerbahçe taraftarı bu oyundan memnun? Kaç tane taraftar 'şampiyon oluruz' diyebiliyor? Üstelik takım içinde kaçak dövüşen topçular var. Bunları ben ifşa etmek istemiyorum. Duygularınızı kullanmadan baktığınızda siz de rahatlıkla göreceksiniz zaten.

Ozan Zeybek'ten flaş Fenerbahçe yorumu! Tatmin etmiyor

, Pelkas ve Thiam'ın iyi oyunu birçok defoyu bugünlük örttü. Kim ne derse desin, Mert Hakan'ın çabasını takdir ediyorum. Gidişata isyan eden bir tavır içinde. Arıyor, koparmaya çalışıyor, arzulu ve istekli.

Ozan Zeybek'ten flaş Fenerbahçe yorumu! Tatmin etmiyor

Bu maçta Fenerbahçe kötü değildi ama bu oyun şampiyon yapmaz. Bu oyun 'ya yetmez. Fenerbahçe dendiğinde ve bu kadro kalitesini görünce; yırtıcı, yıpratıcı ve ezici bir oyun izlemek istiyorum. bunu yapıyor. Alanya bunu yapıyor. savaşıyor. tuttuğunu koparıyor.

Ozan Zeybek'ten flaş Fenerbahçe yorumu! Tatmin etmiyor

Bu takımlarla kıyasladığımızda, Fenerbahçe'nin ne eksiği var? 'Puan farkı çok yok' diyebilirsin, hatta 'üst üste iki maç aldık' da diyebilirsin. Benim mevzum bunlar değil. Ortada böyle bir güç varken kaybolan sinerjiden bahsediyorum. Fenerbahçe'nin ağrıları var ama yaralarının nerede olduğunu bulamayanlara konuşuyorum ben.

Ozan Zeybek'ten flaş Fenerbahçe yorumu! Tatmin etmiyor

Kapanmayan yaraları anlatıyorum. Göz göre göre acı çekilsin istemiyorum. Bugünlük fazla kaşımamak belki de daha iyi olacak. Galibiyetin üzerine yarayı kanatmanın anlamı olmaz şimdi. Maçların perşembesi var. Sonra cuması da olacak. Cumartesi, pazarı da gelecek... Ama bir pazartesi, yeni bir iş gününde birçok şey değişecek...

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