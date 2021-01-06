Bu takımlarla kıyasladığımızda, Fenerbahçe'nin ne eksiği var? 'Puan farkı çok yok' diyebilirsin, hatta 'üst üste iki maç aldık' da diyebilirsin. Benim mevzum bunlar değil. Ortada böyle bir güç varken kaybolan sinerjiden bahsediyorum. Fenerbahçe'nin ağrıları var ama yaralarının nerede olduğunu bulamayanlara konuşuyorum ben.