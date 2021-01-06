Fenerbahçe son 15 yılın en iyisi
Fenerbahçe 2020-2021 sezonunun ilk 16 haftasını geride bırakırken, son 15 yılın en iyi dış saha performansına imza attı. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri
Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda rakip tanımıyor. Son olarak önceki gün Kasımpaşa'yı deviren Fenerbahçe, bu sezon 8 dış saha maçında 6. galibiyetini aldı. Deplasmanlarda birer yenilgi ve beraberlik alan Kanarya, toplandığı 19 puanla dış saha puan durumunda zirveye çıktı. İlk 16 haftalara göre son 15 sezonun en iyi deplasman karnesine imza atan Fenerbahçe, geçtiğimiz sene 17 dış saha maçında topladığı 17 puanı da şimdiden solladı. Ayrıca Erol Bulut'un öğrencileri, bu sezon bulduğu 30 golün 18'ini deplasmanlarda attı. Sarı-lacivertliler, oynadığı 8 dış saha maçında da gol sevinci yaşadı. (Fotomaç)
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