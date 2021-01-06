06 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş vazgeçilmezler arasında!

Bulut Mert Hakan'dan vazgeçmiyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

Yaz transfer döneminde kadroya katılan Mert Hakan Yandaş, uzun süre yedek oturduktan sonra sarı-lacivertlilerin teknik direktörü 'un vazgeçilmezleri arasında girdi. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Son 5 maçta 11'de sahaya çıkan Mert Hakan Yandaş, performansıyla hocası 'un vazgeçilmezleri arasına girdi. Özellikle son Kasımpaşa maçında oyunun iki yönünü kullanan MHY'nin istatistikleri de dikkatlerden kaçmadı. Maçın ardından ilk olarak Erol 'un tebrik ettiği yıldız futbolcu, sahada kaldığı 68 dakikada 63 kez topla buluştu, yüzde 93.3 pas isabetiyle oynadı. 12 ikili mücadelenin 9'undan galip ayrılan Mert'in yarın oynanacak Alanyaspor maçına da 11'de başlayacağı belirtildi. Bu arada Bulut'un Mert'e, "Katkın çok büyük. Motivasyonunu bozmadan böyle devam etmelisin" dediği öğrenildi.

26 yaşındaki orta saha, eleştirileri övgüye çevirdi.

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