Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş vazgeçilmezler arasında!
Yaz transfer döneminde kadroya katılan Mert Hakan Yandaş, uzun süre yedek oturduktan sonra sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut'un vazgeçilmezleri arasında girdi. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri
Son 5 maçta 11'de sahaya çıkan Mert Hakan Yandaş, performansıyla hocası Erol Bulut'un vazgeçilmezleri arasına girdi. Özellikle son Kasımpaşa maçında oyunun iki yönünü kullanan MHY'nin istatistikleri de dikkatlerden kaçmadı. Maçın ardından ilk olarak Erol Bulut'un tebrik ettiği yıldız futbolcu, sahada kaldığı 68 dakikada 63 kez topla buluştu, yüzde 93.3 pas isabetiyle oynadı. 12 ikili mücadelenin 9'undan galip ayrılan Mert'in yarın oynanacak Alanyaspor maçına da 11'de başlayacağı belirtildi. Bu arada Bulut'un Mert'e, "Katkın çok büyük. Motivasyonunu bozmadan böyle devam etmelisin" dediği öğrenildi.
26 yaşındaki orta saha, eleştirileri övgüye çevirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları