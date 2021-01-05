06 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım

Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

Adı son dönemde sık sık  ile anılan 'den sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Alman yıldızın yapmış olduğu paylaşımda "...(Bu şehir)" yazması oldukça dikkat çekti.

'de kadro dışı bırakılan ve ismi son dönemde sık sık ile anılan , yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlileri heyecanlandırdı.
Türk asıllı Alman yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'da çekildiği bir fotoğrafına yer verip, "... (Bu şehir...)" yazdı.

'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yapmuruna tutulurken, sarı-lacivertli taraftarlar yıldız 10 numaraya 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısında bulundu.

Ahmet Selim Kul: Mesut Özil konusunda ocak ayında çok büyük bir gelişme beklemiyorum

İsmi Fenerbahçe'nin dışında ABD Ligi ekipleriyle de anılan Mesut Özil'in Arsenal'le olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.

SOKRATIS'TEN YORUM GELDİ!

Mesut Özil'in paylaşımına ismi Fenerbahçe ile anılan takım arkadaşı Sokratis'ten ilginç bir yorum geldi. Yunan stoper, göz kırpma emojisi kullanarak Mesut'un fotoğrafına yorumda bulundu. Sokratis'in bu cevabı Fenerbahçeli taraftarların heyecanını bir kat daha artırdı. Sokratis'in cevabı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı..

İşte Sokratis'in o yorumu:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe mutlu 'Mesut'! Hayaldi gerçek oluyor F.Bahçe mutlu 'Mesut'! Hayaldi gerçek oluyor
F.Bahçe'den süper kanat! Prensip anlaşmasına varıldı F.Bahçe'den süper kanat! Prensip anlaşmasına varıldı
F.Bahçe'den stoper hamlesi! İşte listedeki 2 isim F.Bahçe'den stoper hamlesi! İşte listedeki 2 isim
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör