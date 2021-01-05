Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım
Adı son dönemde sık sık Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'den sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Alman yıldızın yapmış olduğu paylaşımda "This city...(Bu şehir)" yazması oldukça dikkat çekti.
Arsenal'de kadro dışı bırakılan ve ismi son dönemde sık sık Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlileri heyecanlandırdı.
Türk asıllı Alman yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da çekildiği bir fotoğrafına yer verip, "This city... (Bu şehir...)" yazdı.
Mesut'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yapmuruna tutulurken, sarı-lacivertli taraftarlar yıldız 10 numaraya 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısında bulundu.
İsmi Fenerbahçe'nin dışında ABD Ligi ekipleriyle de anılan Mesut Özil'in Arsenal'le olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.
This city ... 🙌🏼🇹🇷 #throwback #Istanbul pic.twitter.com/6gani0scjL— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 5, 2021
SOKRATIS'TEN YORUM GELDİ!
Mesut Özil'in İstanbul paylaşımına ismi Fenerbahçe ile anılan takım arkadaşı Sokratis'ten ilginç bir yorum geldi. Yunan stoper, göz kırpma emojisi kullanarak Mesut'un fotoğrafına yorumda bulundu. Sokratis'in bu cevabı Fenerbahçeli taraftarların heyecanını bir kat daha artırdı. Sokratis'in cevabı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı..
İşte Sokratis'in o yorumu:
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