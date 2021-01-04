05 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mame Thiam'dan dikkat çeken hareket! Oyundan alındıktan sonra...

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de attığı 2 golle galibiyetin mimarı olan Mame Thiam, oyundan çıktıktan sonra yaptığı hareketlerle dikkat çekti. İşte o görüntüler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Mame Thiam'dan dikkat çeken hareket! Oyundan alındıktan sonra...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.01.2021

'in 16. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de Mame Thiam'dan dikkat çeken hareket! Oyundan alındıktan sonra...

Sarı-lacivertliler, rakibini 3-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'de Mame Thiam'dan dikkat çeken hareket! Oyundan alındıktan sonra...

'de galibiyetin mimarlarından biriyse oldu. 28 yaşındaki futbolcu, attığı 2 golle takımının 3 puanı kazanmasında önemli rol oynadı.

Fenerbahçe'de Mame Thiam'dan dikkat çeken hareket! Oyundan alındıktan sonra...

Müsabakanın 79. dakikasında yerini 'ye bırakan , oyundan alındıktan sonra yaptığı hareketlerle dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Mame Thiam'dan dikkat çeken hareket! Oyundan alındıktan sonra...

ilk olarak elleriyle gözlerini kapatırken, daha sonra elleriyle kulaklarını kapattı.

Fenerbahçe'de Mame Thiam'dan dikkat çeken hareket! Oyundan alındıktan sonra...

Senegalli futbolcu son olarak elini havaya kaldırdı.

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