Fenerbahçe'de Diego Perotti o maçta sahada olacak!

Devre arası transfer dönemine sayılı günler kala teknik direktör Erol Bulut, takıma dahil edilecek oyuncularla beraber, kadrodan gönderilecek isimleri de netleştirmeye başladı. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde 4 ayrılık kapıda. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri