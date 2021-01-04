04 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Diego Perotti o maçta sahada olacak!

Perotti o maçta sahada olacak!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.01.2021

Yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen ve sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Diego Perotti, bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Arjantinli yıldız, Alanyaspor maçında sahada olmak istiyor.

Tedavisi büyük ölçüde tamamlanan Diego Perotti çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor. Düz koşu ve salon çalışmalarıyla fizik kondisyon eksiğini gideren Arjantinli oyuncunun Kasımpaşa maçının ardından takımla çalışmalara başlaması planlanıyor. Alanyaspor maçı, olmazsa en kötü deplasmanında kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

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