04 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe seri peşinde! İşte Erol Bulut'un Kasımpaşa maçı 11'i

Kanarya seri peşinde! İşte Bulut'un Kasımpaşa maçı 11'i
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.01.2021

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, bu maçı kazanıp seri oluşturmak istiyor. İşte teknik direktör 'un Kasımpaşa maçı 11'i... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

SÜPER Lig'de Fenerbahçe bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Ligdeki son maçında Medipol Başakşehir'i 4-1 yenerek kötü gidişe son veren Kanarya, kazanıp zirve yarışında iddiasını artırmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları geçen Mbwana Samatta, Mauricio Lemos ve Enner 'nın da Kasımpaşa karşısında görev alması bekleniyor. Teknik direktör 'un sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor: Altay, Nazım Sangare, Lemos (Sadık), Tisserand, Novak, Mert Hakan, Sosa, Valencia, Pelkas, Thiam ve Samatta.

MUHTEMEL 11'LER

KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, HADERGJONAJ, SADIKU, BRECKA, HADDADI, TIRPAN, VARGA, YUSUF, ANİL KOÇ, ALAN, HODZIC

FENERBAHÇE: ALTAY, NAZIM, LEMOS (SADIK), TISSERAND, NOVAK, MERT, SOSA, VALENCIA, PELKAS, THIAM, SAMATTA

OZAN&GUSTAVO'DA KARAR BULUT'UN
Fenerbahçe'de testleri negatife dönen Ozan Tufan ile için son kararı Erol Bulut verecek. Ozan'ın en azından yedekler arasında yer alması öngörülüyor. Gustavo ise idman eksiği nedeniyle büyük olasılıkla riske edilmeyecek. Tolga, Perotti, ve Caner de forma giymeyecek.

12
Kasımpaşa ile oynadığı son 15 lig maçında 12 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe sadece 1 kez sahadan mağlup ayrıldı.

PAŞA'DA 5 EKSİK
Kasımpaşa'da Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson sakatlıkları, Aytaç Kara da kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. (Fotomaç)

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