31 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! İşte listedeki 5 yıldız

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken, oyuncu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran sarı-lacivertliler, hücumu forse edebilecek isimleri kadroya katmak için 5 yıldızı gündemine aldı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! İşte listedeki 5 yıldız
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

Ara yaklaşırken 'de de çalışmalar hız kazandı.

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! İşte listedeki 5 yıldız

Sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin ilk yarıyla ilgili hazırladığı raporda kaliteli bir forvet ile gol+asist üretebilen bir orta saha&kanat ihtiyacının dile getirildiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! İşte listedeki 5 yıldız

Fotomaç'ın haberine göre; özellikle iç sahada kapanan takımları açmakta zorluk yaşayan sarı-lacivertliler; , Hulk (bugün serbest kalıyor) ve Jese Rodriguez gibi bonservisi olmayan yıldız isimleri radara aldı. Oyuncuların şartları araştırılıyor.

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! İşte listedeki 5 yıldız

BAKASETAS İSTEKLİ

Ayrıca 'un Yunan maestrosu Bakasetas ve 'den Edin Visca da listesinde yer alıyor.

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! İşte listedeki 5 yıldız

İki isim için de ocak ayında tekrar nabız yoklanacak. Takas+para önerisi yapılacak.

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! İşte listedeki 5 yıldız

Hem Erol Bulut'un eski öğrencisi Bakasetas hem de Visca'nın 'de oynamak için istekli olduğu gelen haberler arasında. Yönetimin bazı sürpriz isimlerle de temasta olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! İşte listedeki 5 yıldız

Ocak ayında biri stopere olmak üzere en az 3 yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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