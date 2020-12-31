Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! İşte listedeki 5 yıldız
Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken, oyuncu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran sarı-lacivertliler, hücumu forse edebilecek isimleri kadroya katmak için 5 yıldızı gündemine aldı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Ara transfer yaklaşırken Fenerbahçe'de de çalışmalar hız kazandı.
Sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin ilk yarıyla ilgili hazırladığı raporda kaliteli bir forvet ile gol+asist üretebilen bir orta saha&kanat ihtiyacının dile getirildiği belirtiliyor.
Fotomaç'ın haberine göre; özellikle iç sahada kapanan takımları açmakta zorluk yaşayan sarı-lacivertliler; Diego Costa, Hulk (bugün serbest kalıyor) ve Jese Rodriguez gibi bonservisi olmayan yıldız isimleri radara aldı. Oyuncuların şartları araştırılıyor.
BAKASETAS İSTEKLİ
Ayrıca Alanyaspor'un Yunan maestrosu Bakasetas ve Başakşehir'den Edin Visca da transfer listesinde yer alıyor.
İki isim için de ocak ayında tekrar nabız yoklanacak. Takas+para önerisi yapılacak.
Hem Erol Bulut'un eski öğrencisi Bakasetas hem de Visca'nın Fenerbahçe'de oynamak için istekli olduğu gelen haberler arasında. Yönetimin bazı sürpriz isimlerle de temasta olduğu öğrenildi.
Ocak ayında biri stopere olmak üzere en az 3 transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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