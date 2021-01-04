Erol Bulut Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı öncesi konuştu! "İlk 11'in böyle olmasının sebebi..."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bulut, "Futbolcularımızın hastalığı ve sakatlığını yaşadık. Yedek kulübesine baktığınızda da sakat arkadaşlarımız var. Onun için ilk 11 bu şekilde ama sahaya 11 kişi çıkıyoruz." dedi.
Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"SAKAT OYUNCULAR NEDENİYLE İLK 11 BU ŞEKİLDE"
"Bay arasını iyi değerlendirmeye çalıştık. İdmanlarda bazı şeyleri daha iyi çalıştık. Futbolcuların sakatlık ve hastalıklarını yaşıyoruz. Sahaya sürdüğümüz ilk 11 sakatlıklardan dolayı böyle. Yedek kulübesinde oturanların da hafif sakatlıkları var. Bu yüzden 11 böyle"
"3 PUANLA AYRILMAK İSTİYORUZ"
"Sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Başakşehir maçında 3 puan aldık, aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Dizilişimiz ve tercihlerimiz, bazı bölgelerde sakatlıktan ötürü böyle oldu."
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