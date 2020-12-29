29 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

İngilizler transferi duyurdu! Fenerbahçe Isaac Mbenza'yı istiyor

İngilizler transferi duyurdu! F.Bahçe'ye Belçikalı yıldız
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

Ada basını, ’nin ’ta oynayan Belçikalı kanat oyuncusu 'yı etmek istediğini yazdı.

Devre arasında kanat bölgesine takviye yapmayı planlayan için 'den flaş bir iddia geldi... Ada basınına göre Sarı-Lacivertliler, Championship ekibi 'da forma giyen 'yı istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı yıldız bu sezon ligde 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Mbenza 1.88 boyunda ve 24 yaşında. (Takvim)
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