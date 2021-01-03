04 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ayrılığı duyurdular

5 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Yabancı basın, sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan milli futbolcunun takımından ayrılacağını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ayrılığı duyurdular
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.01.2021

'de şampiyonluk mücadelesi veren 'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ayrılığı duyurdular

Sarı-lacivertliler, salı günü başlayacak olan 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde birkaç takviye yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ayrılığı duyurdular

Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek isteyen , sezon başında , ve 'yi transfer etmesine rağmen forvet bölgesine bir takviye daha yapma kararı aldı.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ayrılığı duyurdular

Üç golcüsünden de istediği katkıyı alamayan , forması giyen milli futbolcu 'yu gündemine almıştı.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ayrılığı duyurdular

Almanya 'da 30 maçtır kazanamayan ve 'in 32 maç kazanamama rekoruna oldukça yaklaşan , kadroda değişime gitmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ayrılığı duyurdular

'in haberine göre, 'nin gündeminde yer alan ile yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ayrılığı duyurdular

ekibi, Ahmed ile birlikte 'yu da takımdan gönderme kararı alırken, milli golcünün sarı-lacivertlilerle transfer görüşmelerinde bulunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ayrılığı duyurdular

Bu sezon 'da 5 maça çıkan , gol ve asist katkısı üretemedi.

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