Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ayrılığı duyurdular
5 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Yabancı basın, sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan milli futbolcunun takımından ayrılacağını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Sarı-lacivertliler, salı günü başlayacak olan 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde birkaç takviye yapmayı planlıyor.
Üç golcüsünden de istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ahmed Kutucu'yu gündemine almıştı.
Almanya Bundesliga'da 30 maçtır kazanamayan ve Tasmania Berlin'in 32 maç kazanamama rekoruna oldukça yaklaşan Schalke 04, kadroda değişime gitmeyi planlıyor.
Bild'in haberine göre, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ahmed Kutucu ile yollar ayrılacak.
Alman ekibi, Ahmed ile birlikte Rabbi Matondo'yu da takımdan gönderme kararı alırken, milli golcünün sarı-lacivertlilerle transfer görüşmelerinde bulunduğu aktarıldı.
Bu sezon Bundesliga'da 5 maça çıkan Ahmed Kutucu, gol ve asist katkısı üretemedi.
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