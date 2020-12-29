29 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe stoper adaylarını belirledi!

Kanarya stoper adaylarını belirledi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

Devre arasında stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, bu bölge için düşündüğü isimler ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Özellikle son haftalarda yapılan savunma hatalarının ardından stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin belirlediği adaylar ortaya çıktı. Yüksek maliyeti nedeniyle 'de oynayan Yunan Sokratis'ten vazgeçen sarı-lacivertlilerin; Roma'dan Juan Jesus, Milan'dan Leo Duarte, Bayer Leverkusen'den Aleksandar Dragovic'i listesine aldığı öğrenildi. Kanarya'nın ocak ayında bu isimlerden biriyle anlaşması bekleniyor. (Fotomaç)

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