04 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin zorlu maratonu başlıyor! 3.5 günde bir maç

F.Bahçe'nin zorlu maratonu başlıyor! 3.5 günde bir maç
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 Giriş Tarihi: 03.01.2021

Ocak ayında Fenerbahçe'yi zorlu bir fikstür bekliyor. 2020 yılını 5. sırada bitiren sarı-lacivertliler, yeni yıla Kasımpaşa karşısında galip gelerek iyi başlamak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ocak ayı sıcak geçecek. Sarı-lacivertliler, yeni yılın ilk ayında tam 8 karşılaşmaya çıkacak. Süper Lig'de 7 maç oynayacak olan Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Alınacak sonuçlar lig ve kupada rotayı çizecek. Teknik direktör 'un hedefi zorlu maratona galibiyetle başlamak. Bu nedenle yarınki Kasımpaşa maçına ekstra önem veriliyor.

Kadroda yine eksikler var. , Ozan Tufan ve Serdar Aziz gibi temel direkler karantina süreçleri devam ettiği için forma giyemeyecek. Ancak Samatta ve Valencia'nın iyileşmesi yüzleri güldürdü. Novak, Lemos ve Thiam da takımla çalışmalara başladı. Bu isimlerden en az 3'ü Kasımpaşa karşısında ilk onbirde olacak. Erol Bulut tüm oyunculara kendilerine çok iyi bakmaları talimatını verdi. Sakatlık ve virüsten korunmak için maksimum gayret istedi.

SÜPER LİG'DE 7 MAÇ

4 Ocak-Kasımpaşa

7 Ocak-Alanyaspor (D)

11 Ocak-BB Erzurumspor (D)

18 Ocak-MKE Ankaragücü

21 Ocak-Sivasspor (D)

25 Ocak-Kayserispor

31 Ocak-Ç. Rizespor

KUPADA 1 MAÇ

14 Ocak-Kasımpaşa (Fotomaç)

F.Bahçe'ye iyi haber! 2 yıldız negatife döndü haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşında! Fenerbahçe ve Galatasaray transfer savaşında!
Fenerbahçe'ye İtalya'dan stoper! Fenerbahçe'ye İtalya'dan stoper!
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör