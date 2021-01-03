Fenerbahçe'nin zorlu maratonu başlıyor! 3.5 günde bir maç
Ocak ayında Fenerbahçe'yi zorlu bir fikstür bekliyor. 2020 yılını 5. sırada bitiren sarı-lacivertliler, yeni yıla Kasımpaşa karşısında galip gelerek iyi başlamak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri
Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ocak ayı sıcak geçecek. Sarı-lacivertliler, yeni yılın ilk ayında tam 8 karşılaşmaya çıkacak. Süper Lig'de 7 maç oynayacak olan Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Alınacak sonuçlar lig ve kupada rotayı çizecek. Teknik direktör Erol Bulut'un hedefi zorlu maratona galibiyetle başlamak. Bu nedenle yarınki Kasımpaşa maçına ekstra önem veriliyor.
Kadroda yine eksikler var. Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve Serdar Aziz gibi temel direkler karantina süreçleri devam ettiği için forma giyemeyecek. Ancak Samatta ve Valencia'nın iyileşmesi yüzleri güldürdü. Novak, Lemos ve Thiam da takımla çalışmalara başladı. Bu isimlerden en az 3'ü Kasımpaşa karşısında ilk onbirde olacak. Erol Bulut tüm oyunculara kendilerine çok iyi bakmaları talimatını verdi. Sakatlık ve virüsten korunmak için maksimum gayret istedi.
SÜPER LİG'DE 7 MAÇ
4 Ocak-Kasımpaşa
7 Ocak-Alanyaspor (D)
11 Ocak-BB Erzurumspor (D)
18 Ocak-MKE Ankaragücü
21 Ocak-Sivasspor (D)
25 Ocak-Kayserispor
31 Ocak-Ç. Rizespor
KUPADA 1 MAÇ
14 Ocak-Kasımpaşa (Fotomaç)
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